Le aperture inglesi, Mourinho critica chi si lamenta del calendario fitto

“Crybabies”, così titola il Mirror di oggi con José Mourinho che risponde agli allenatori di Premier che si lamentano per il caos calendari: “Nessuno ci ha supportati quando abbiamo giocato quattro partite in una settimana”. Il tecnico portoghese scalda gli animi in vista del derby contro l’Arsenal.

Anche il Daily Express, che titola”Dry Jur eyes”, parla della polemica tra Mourinho e Klopp. Il tedesco è ancora infuriato per la compilazione dei calendari ma José risponde: “Bisogna andare avanti, noi abbiamo giocato quattro partite in una settimana”.





Foto: Twitter ufficiale Tottenham