Le aperture dei quotidiani spagnoli sulla lotta al titolo in Liga: “Quattro squadre in un pugno”

La corsa al titolo in Liga spagnolo si fa sempre più accesa. I risultati di ieri hanno accorciato ulteriormente la classifica con quattro squadra coinvolte in tre punti. La sconfitta dell’Atletico Madrid ha permesso al Real Madrid di avvicinarsi con un solo pareggio, mentre le vittorie di Barcellona (che ha una partita in meno) e Siviglia hanno fatto sì che si creasse questo ingorgo a sole cinque giornate dalla fine.

As titola “Quattro squadre in un pugno” con i vari risultati delle partite interessate. E giovedì Koeman recupera la partita di campionato contro il Granada. Anche Sport fa un titolo simile: “La Liga è più vicina“, la doppietta di Griezmann a Villarreal manda a 2 punti il Barca dal titolo, con la vittoria nel recupero i blaugrano sarebbero in testa. Marca elogia questo finale con il titolo “Che Liga!“. La migliore lotta dal 2006/2007 con quattro squadre in tre punti, atenzione al Siviglia inarrestabile.