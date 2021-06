Le aperture dei quotidiani spagnoli dedicate ad Ancelotti e Koeman

Ecco le prime pagine dei maggiori quotidiani sportivi spagnoli, in edicola questa mattina. Tra i temi più caldi, la conferenza stampa di presentazione di ieri di Carlo Ancelotti come nuovo allenatore del Real Madrid e il futuro di Ronald Koeman sulla panchina del Barcellona.

Marca: “Ancelotti: ‘Ramos? Non immaginavo un Real Madrid senza Ancelotti ed è successo’. Il tecnico lascia aperto il futuro del capitano. L’ex allenatore dell’Everton si è presentato: non esclude nessuno e chiede tempo per analizzare la rosa. Si sente “felice come la prima volta ma con meno dubbi”.

As: “Ancelotti: ‘Dobbiamo ridurre la rosa’. Il Real Madrid presenta il tecnico: “La storia ci chiede un calcio spettacolare. Sergio Ramos è stato fondamentale; devo parlargli. Zidane ha vinto tre Champions League in poco tempo; è stato fantastico. Isco, Marcelo, Bale… ho affetto per loro, ma il giudice è il campo”.

Sport: “Koeman proseguirà! Laporta, alla fine, punta sul tecnico olandese e gli dà fiducia. L’attuale allenatore del Barcellona continuerà almeno un’altra stagione sulla panchina blaugrana. Ha accettato la modifica del suo contratto e ha assunto le condizioni sportive richieste dal presidente”.

Mundo Deportivo: “Koeman imminente. Tutto indica che l’allenatore continuerà al Barcellona: il club può confermarlo oggi in consiglio direttivo. Negli ultimi giorni le posizioni si sono avvicinate, non c’è un’alternativa chiara e in caso di titoli vinti potrebbe restare più a lungo”.

FOTO: Sport 3-06-21