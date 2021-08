Le aperture dei quotidiani spagnoli, As: ”Il Psg per Mbappé vuole 220 milioni”

Nelle prime pagine dei quotidiani spagnoli di questa mattina, 26 agosto 2021, As apre con una notizia di mercato relativa all’attaccante francese Kylian Mbappe molto chiacchierato in queste ultime settimane di mercato con il Real che è pronto a piazzare il colpo. “Il PSG vuole 200 milioni”. Marca, invece, in prima pagina apre con le dichiarazioni del dirigente del Psg Leonardo che ieri ha criticato il comportamento del Real. Infine Sport: “Guerra sporca per Mbappé”.

Foto: Prima pagina As