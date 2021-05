Le prime pagine dei quotidiani inglesi: “Finale di Champions a Wembley, la trattativa tra UEFA e Governo”

Tiene banco in Inghilterra il caos relativo alla sede della finale di Champions League. La finale si dovrebbe giocare ad Istanbul ma il Governo britannico, a causa del peggioramento della situazione sanitaria dovuta al Covid, ha imposto severe restrizioni per i viaggi in Turchia. Adesso si tratta con la UEFA per giocare la finalissima tra Manchester City e Chelsea a Wembley.

Queste tutte le aperture odierne in Inghilterra:

Daily Mail: “Final chaos”

Star Sport: “We’ll turk it from here”

Mirror Sport: “Broken English”

Daily Telegraph: “Governo in trattative con la UEFA per trasferire la finale a Wembley”.

FOTO: Twitter Champions League