Le aperture dei quotidiani inglesi: “È ora di sognare”

I giornali inglesi, in edicola questa mattina 30 giugno 2021, dedicano ampio spazio alla vittoria di ieri dell’Inghilterra contro la Germania negli ottavi di finale dell’Europeo. Il Daily Mirror apre così: “La notte di gloria dell’Inghilterra. È ora di sognare. La gioia della nazione quando i Tre Leoni battono la Germania e aprono la strada alla finale degli Europei”.

The Guardian titola: “Roma, sto arrivando. L’Inghilterra ha battuto la Germania in uno scontro a eliminazione diretta, per la prima volta dal 1966 e ha conquistato ai quarti di finale”. Anche il The Sun ricorda il lungo precedente con la Germania. “55 anni di dolore non ci hanno mai fermato”. Ai quarti l’Inghilterra affronterà l’Ucraina nel palcoscenico dello Stadio Olimpico di Roma.

FOTO: Daily Mirror