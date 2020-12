Marca titola “Massima esigenza: è la Champions”, con la prima pagina interamente dedicata al Real Madrid che con una vittoria contro lo Shakhtar si qualificherebbe al turno successivo. Dovesse però perdere sarebbe sull’orlo dell’abisso. Benzema recupera, Hazard out fino al 2021.

As apre con “Altra finale”, ampio spazio anche in questo caso al Real Madrid con Zidane.



Foto: sito ufficiale Real