Le aperture dei giornali spagnoli: “Il Barcellona miglior squadra del decennio”

Non solo la sfida contro la Grecia che attende la Spagna in vista delle qualificazioni ai mondiali del Qatar2022. Tra i temi principali dei maggiori quotidiani spagnoli, come visibile sull’edizione del Mundo Deportivo, anche la notizia che la Federazione Internazionale di Storia e Statistica del calcio ha decretato il club blaugrana come il miglior club tra il 2011 e il 2020.

Foto: Mundo Deportivo 25-03-21