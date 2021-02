Le aperture dei giornali spagnoli: Barca così si gioca. Altro Ko per Hazard

Aprono con l’epico scontro di Copa del Rey, i quotidiani iberici in seguito alla vittoria in rimonta ottenuta dalla squadra di Koeman per 3-5 in casa del Granada. Spazio anche per il Real Madrid in prima pagina, con riferimento al nuovo infortunio accusato da Eden Hazard, sempre più oggetto misterioso in casa merengues.

Mundo Deportivo

“Heroico”

Marca

“Così si gioca”

AS

“Altra volta Ko”

Foto: Marca 04-02-2020