Le amichevoli di oggi: l’Atalanta ne fa 3 al Betis. Vittorie per Empoli e Udinese

Questo il resoconto delle amichevoli di oggi, con i club di Serie A che si preparano al rientro in campo dopo la sosta per il Mondiale.

Ottimo successo per l’Atalanta per 3-0 sul Betis Siviglia (con gol di Muriel, De Roon ed Ederson). Finisce 0-0 tra Torino e Cremonese, l’Udinese batte il Lecce 2-0, con i gol di Beto e Perez, l’Empoli supera il Sassuolo 2-1, con i gol di Satriano e Baldanzi nel finale.

Foto: twitter Atalanta