Lazzari si allena in gruppo. Sarri lo recupera per la Juve

Buone notizie in casa Lazio in vista della ripresa del campionato, quando ci sarà da sfidare la Juventus all’Olimpico. Maurizio Sarri recupera l’esterno Manuel Lazzari. Il giocatore, che ha dovuto saltare le gare della Nazionale per infortuni, stamattina ha svolto allenamento in gruppo e sarà disponibile per la sfida contro la Juventus.

Sarri attende anche di conoscere le condizioni di Ciro Immobile, che sta provando a recuperare per la sfida ai bianconeri. Giorni di attesa anche per Marusic, difensore montenegrino positivo al Covid, in attesa dell’esito dei temponi per capire se potrà essere arruolabile contro la Juve.

Foto: Twitter Lazio