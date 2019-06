Manuel Lazzari ha scelto la Lazio da tempo, l’accordo con l’esterno è stato raggiunto già nei giorni scorsi come vi abbiamo raccontato. Ora il club biancoceleste vuole formalizzare questa intesta con la Spal: si lavora per limare gli ultimi dettagli, con Murgia che resterà alla corte di Semplici come contropartita. Lazzari, sempre più Lazio…

Foto: Twitter ufficiale Spal