Lazzari per Pedro, Lazio avanti 1-0 sul Cagliari all’intervallo. Espulso Makoumbou

La Lazio conduce per 1-0 sul Cagliari al termine della prima frazione di gioco all’Olimpico. I biancocelesti sono passati in vantaggio dopo 7 minuti di gioco: Lazzari va profondo sulla destra e con caparbietà lavora bene un pallone al centro dell’area di rigore dove arriva Pedro che col piattone segna il gol dell’1-0. La gara vede un’ulteriore svolta al 27′, quando Makoumbou trattiene per la maglia Guendouzi, indirizzato verso la porta, e viene espulso dopo un consulto col VAR. Il Cagliari resta così in 10 e Ranieri ridisegna la sua squadra buttando dentro Sulemana e Luvumbo al posto di Hatzidiakos e Lapadula. Termina così 1-0 la prima frazione di gioco all’Olimpico.

Foto: Instagram Lazio