Lazzari: “Ora evitiamo i black out stile derby. Nemmeno da quinto ho segnato così tanto”

Tra i migliori in campo della Lazio nella vittoria odierna col Sassuolo, Lazzari è intervenuto ai microfoni di Dazn. Queste le sue parole: “Nemmeno da quinto avevo fatto tre gol in campionato. Sono felice di questo, ma soprattutto della vittoria. Dovevamo riscattarci dopo il derby e siamo contenti per questi tre punti. Conoscevamo il valore del Sassuolo, ma oggi eravamo motivati. Abbiamo meritato la vittoria. Ora dobbiamo continuare così ed evitare i blackout stile derby. Non sono state due settimane facili, perché sapevamo di aver fatto una figuraccia. Però abbiamo dimostrato di voler reagire. Il nostro obiettivo è centrare l’Europa. Ruolo? Non è stato facile per me passare da fare il quinto a fare il terzino. Ci sta fare degli errori. Io mi sento a tutti gli effetti un terzino e spero di continuare così”.

FOTO: Twitter Lazio