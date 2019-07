Lazzari-Lazio: visite mai programmate per oggi. Entro venerdì…

Manuel Lazzari alla Lazio, un affare mai in discussione. Quello che possiamo aggiungere è che mai erano state programmate le visite per lunedì (oggi), neanche un accenno in tal senso. L’operazione è chiusa, si aspetta la firma di Murgia che tornerà alla Spal, non creiamo allarmismi, si tratta soltanto di formalizzare. E anche di precisare: le visite di Lazzari verranno svolte entro venerdì, non erano state programmate prima.

Foto: Twitter ufficiale Spam