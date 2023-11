Lazzari: “Servivano risposte, ora dobbiamo rialzarci anche in campionato. Immobile? È fondamentale per noi”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il terzino della Lazio, Manuel Lazzari, ha così parlato dopo la vittoria per 2-0 sul Celtic: “Abbiamo fatto una grande partita con tante occasioni da gol. Nella ripresa loro sono andati in difficoltà, servivano risposte e le abbiamo date ma non basta perché dobbiamo rialzarci in campionato. Ci stiamo lavorando, non capiamo perché in Champions siamo una squadra e in campionato un’altra. Da domani pensiamo al Cagliari, è una sfida da dentro o fuori”.

Poi ha proseguito su Immobile: “Lui è fortissimo, stasera ha fatto la differenza. Per noi resta il capitano, è fondamentale per noi. Deve stare sereno e avere atteggiamento che abbiamo in Champions”.

Foto: Instagram Lazio