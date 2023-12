Lazzari: “Dobbiamo chiudere le partite. Milinkovic? Perdita fondamentale, ma…”

Il terzino biancoceleste Manuel Lazzari ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro l’Atletico Madrid: “Sarri è un grande allenatore, io come giocatore sono cambiato totalmente e questo lo devo a lui. Il mister ha modificato l’approccio alle partite. L’anno scorso abbiamo chiuso al secondo posto, quest’anno siamo agli ottavi e dobbiamo ringraziarlo”.

Sull’Atletico Madrid: “Vincere domani e arrivare primi nel girone sarebbe una bella spinta, qui vincono in pochi. Però sappiamo che è una partita complicata, siamo consapevoli che abbiamo delle qualità anche noi”.

Sulle difficoltà del momento: “Tanta gente è focalizzata al secondo posto dell’anno scorso, ma siamo ancora a 4 punti dalla Champions ed è ancora tutto aperto. Ce la giochiamo, siamo agli ottavi di Champions e ai quarti di coppa Italia, la stagione è lunga.In questo momento stanno mancando le occasioni da gol, dobbiamo lavorarci. Ha salutato Milinkovic ed è stata una perdita fondamentale. Adesso c’è Guendouzi, ci vuole tempo. Penso che il feeling stia crescendo. Cosa manca? Il fatto di chiudere le partite. A Verona aver pareggiato è incredibile, loro non hanno fatto un tiro in porta, noi non abbiamo sfruttato le occasioni. In molte cose siamo meglio dello scorso anno, dobbiamo essere più cattivi”.

Foto: Instagram Lazio