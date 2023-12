Lazzari: “Diamoci una svegliata in campionato, Guendouzi è fortissimo”

Manuel Lazzari ha presentato Lazio-Cagliari di domani. “Speriamo che la vittoria contro il Celtic ci lasci tanta energia, tanta adrenalina per ributtarci in campionato dove siamo in ritardo. Già domani ci aspetta una partita da dentro o fuori, dovremo approcciarla come martedì sera. Quest’anno mi sento molto meglio, penso molto più difendere che ad attaccare, è quello che chiede Sarri. Personalmente sono cambiato molto, spero di continuare a crescere. Il sogno di ogni giocatore è arrivare in Nazionale, ma c’è tanta competizione. Io mi devo concentrare sulla Lazio, solo così potrò avere qualche chance. Milinkovic-Savic? Con Sergio ci conoscevamo da tanto, ormai giocavamo a memoria. Ma sono arrivati calciatori importanti, faccio il nome di Guendouzi che secondo me è molto forte. Diverso rispetto a Milinkovic-Savic, ma la società ha fatto un grande affare a prenderlo. Sappiamo che adesso ci dobbiamo dare una svegliata soprattutto in campionato. Il dualismo tra Immobile e Castellanos? Ciro lo vedo sempre molto sereno, felice, soprattutto dopo i due gol contro il Celtic. L’umore è ottimo, sta bene, è in fiducia. Immobile attacca più la profondità mentre Immobile viene più incontro. Sono entrambi molto forti, in base alle partite di che avremo davanti l’allenatore deciderà su chi puntare”.

Foto: Instagram Lazio