Lazzari: “Con Sarri c’è sempre da imparare. Miglioreremo anche questa stagione”

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, Manuel Lazzari, ha così parlato dopo l’amichevole contro l’Auronzo: “Sicuramente le gambe non sono al massimo. Abbiamo svolto la prima settimana di lavoro e oggi eravamo un po’ imballati come è normale che sia. Però queste partite iniziali servono a ritrovare confidenza con il campo e il pallone. Siamo contenti di aver disputato una bella partita”.

Poi ha proseguito parlando con Maurizio Sarri: “Con il mister, sappiamo come è, c’è sempre qualcosa da imparare, qualcosa da migliorare. Questo è il terzo anno con lui, nei primi due anni siamo migliorati notevolmente, ma come il mister non ci accontenteremo e miglioreremo anche in questa stagione”.

Foto: Instagram Lazio