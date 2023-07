Lazovic sul futuro: “Ho un altro anno di contratto a Verona, sto bene. Ma nel calcio non si sa mai”

L’esterno dell’Hellas Verona, Darko Lazovic, ha parlato a Sky Sport, direttamente dal ritiro di Primiero, in vista della nuova stagione: “Fa caldo, ci aspettavamo un clima diverso ma si sta meglio che a Verona”. E sulla passata stagione: “Ci deve sempre rimanere quello che abbiamo passato l’anno scorso, è stata una stagione difficile e dobbiamo tenere presente di quanto sia complicata la Serie A. Ora con il nuovo mister lavoreremo fare fare un ottimo campionato. Dobbiamo prepararci ora, sarà difficile e vogliamo fare meglio dell’anno scorso, anche se l’importante è riuscire a salvarsi. Se mi sento un leader? Sono contento di essere qui e sono a disposizione del mister e dei ragazzi. Dobbiamo aiutare i più giovani”.

Poi ha proseguito parlando del suo futuro: “Se resterò a Verona? Nel calcio non si sa mai, il mercato è aperto ma sto bene a Verona e ho un altro anno di contratto. Non so cosa deciderà la società, sono contento e spero di rimanere per fare un altro campionato da protagonista. Prima di tutto guardo la squadra, mi piacerebbe fare più gol e assist. spero di segnare di più visto che giocherò più avanti”.

Infine, sulla lotta salvezza: “Ogni anno è più difficile, dopo tre anni buoni l’anno scorso è stato diverso ma ci abbiamo creduto fino alla fine e ci siamo riusciti. Ora ripartiamo da zero, c’è stato un cambiamento con il nuovo mister e siamo fiduciosi. Ora pensiamo a far bene il ritiro”.

Foto: Instagram Hellas Verona