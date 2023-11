Lazovic: “Seguiamo Baroni. Adoro la maglia del Verona, la sento sempre addosso”

Durante l’intervista concessa a Il Corriere di Verona, l’esterno del Verona, Darko Laovic, ha così parlato del momento in casa scaligeri, partendo dal tecnico Baroni: “Lo seguiamo sempre. Il rapporto con lui è buono e in discussione lo siamo tutti. Per primi noi giocatori che andiamo in campo e non riusciamo a esprimere quello che possiamo dare”.

Poi ha proseguito: “Adoro questa maglia, la sento sempre addosso. Siamo in un blackout? Fare luce sta solo a noi. Non è un bel momento. A maggior ragione perché l’inizio di campionato era stato molto promettente, con le due vittorie con Empoli e Roma. La Serie A, tuttavia, la conosciamo bene. Sapevamo che sarebbe stata molto dura, comunque. E certo, c’è da cambiare marcia”.

Foto: Instagram Hellas Verona