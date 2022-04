Lazovic: “L’Italia? Non erano fenomeni dopo l’Europeo e non sono brocchi ora”

Lunga intervista rilasciata da Darko Lazovic, esterno sinistro dell’Hellas Verona, al quotidiano L’Arena. Tra i vari temi toccati, il serbo ha parlato dell’Italia che, a differenza della sua Nazionale, non parteciperà ai prossimi Mondiali: “Per quel che ci riguarda, abbiamo fatto davvero un bel girone di qualificazione e non come all’Europeo, che ci fermammo con la Scozia. Sinceramente l’Italia mi ha sorpreso. Però oggi se non sei al massimo, il rischio è dietro l’angolo. Forse gli azzurri non erano fenomeni a Londra e non sono dei brocchi ora che hanno perso con la Macedonia del Nord“.

Foto: Twitter Hellas Verona