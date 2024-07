Lazovic: “La mia prima scelta era rimanere a Verona. Mi aspetto tanto da tutti”

Darko Lazovic, esterno del Verona e fresco di rinnovo, ha parlato oggi in conferenza stampa direttamente dal ritiro di Folgaria. Ecco le sue parole: “La mia prima scelta era di rimanere qui a Verona, sapevo che la società mi voleva. Ho scelto di aspettare l’Hellas, come dicevo la mia prima scelta, e sono contento di essere rimasto. In questi tre, quattro anni ho fatto il quinto, poi ho iniziato a fare l’esterno alto nelle ultime stagioni. Sono sempre stato un esterno, anche prima di arrivare in Italia. Penso che mister Zanetti mi veda in quel ruolo, come mister Baroni lo scorso anno, ma posso giocare anche in altri ruoli e come esterno d’attacco, non mi importa se gioco a destra o a sinistra. Mi aspetto tanto da tutti, anche da chi è arrivato a gennaio e non ha giocato tantissimo. In questi sei mesi sono migliorati e col tempo anche chi è arrivato dopo farà vedere il suo potenziale“. Sul ricordo più bello di questi cinque anni: “Il primo anno è stato molto emozionante. All’inizio le aspettative dall’esterno erano basse, ci davano già per spacciati, ma abbiamo fatto un campionato bellissimo. In generale i primi tre anni belli sono stati belli, stare dalla parte sinistra della classifica, ma anche gli ultimi due per come ci siamo salvati. Due anni fa la salvezza con lo spareggio è stata emozionante, come anche l’anno scorso. Tutti ci davano per retrocessi, ma noi ce l’abbiamo fatta. Sono stati tutti belli questi cinque anni”. Foto: instagram Verona