Lazovic: “Importante riscattare la brutta gara con l’Inter. Ma non abbiamo fatto ancora nulla”

Darko Lazovic, ha commentato a Dazn la vittoria in casa del Lecce.

Queste le sue parole: “Sapevamo che era una partita molto importante, volevamo riscattarci dopo la brutta prestazione contro l’Inter, ce l’abbiamo messa tutta vincendo meritatamente”.

Cosa è cambiato in pochi giorni? “Sapevamo che non eravamo quelli di mercoledì sera, però non abbiamo fatto ancora niente. Dopo un brutto periodo siamo usciti dalla zona retrocessione ma mancano ancora quattro finali e ce la metteremo tutta. Bisogna fare come oggi, non siamo stati belli da vedere ma abbiamo vinto grazie anche all’aiuto di chi è entrato. Sono contento per Ngonge”.

Foto: Instagram Verona