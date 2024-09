Lazovic: “È sempre bello tornare a Genova”

Genoa-Verona, per Lazovic non sarà una partita come le altre. L’esterno classe ’90 degli scaligeri, intervistato da Sky Sport, ha dedicato parole al miele al Genoa, squadra in cui ha militato per anni prima di giungere a Verona. Dopo l’avventura in rossoblu, il serbo si è riconfermato nella sua squadra attuale, divenendone un totem essenziale.

Le sue parole: “È sempre bello tornare a Genova. È stata la mia prima casa italiana, qui è nata mia figlia. Conservo tanti ricordi bellissimi. Oggi sono un avversario e darò tutto per portare a casa un risultato positivo”.

Foto: Instagram Hellas Verona