Lazovic: “Abbiamo sofferto, ma ci siamo salvati. Futuro? Ho un altro anno, poi parlerò con la società”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, l’esterno del Verona, Darko Lazovic, ha così parlato dopo il successo nello spareggio contro lo Spezia: “Ci tenevamo tanto a questa partita. Sappiamo tutti come abbiamo sofferto quest’anno, anche quest’anno ci siamo riusciti. Oggi avevamo l’atteggiamento giusto, l’abbiamo preparata bene. Sapevamo che era l’ultima spiaggia. Siamo contenti di averla potuta giocare perchè gli altri anni saremmo già stati retrocessi. L’abbiamo giocata bene e alla fine abbiamo meritato di vincere”.

Poi ha proseguito parlando del tocco di mano Faraoni: “Non ci ha pensato tanto. E’ giusto che Montipò sia uscito come un eroe. E’ tutto merito suo. Non era facile con l’uomo in meno ma l’abbiamo sofferta”.

Infine, sul futuro: “Ho un altro anno di contratto poi parlerò con la società e vediamo cosa succederà il prossimo anno”.

Foto: Instagram Hellas Verona