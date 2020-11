Lazio-Zenit San Pietroburgo: le formazioni ufficiali

La Lazio è alla ricerca del successo per fare un grande balzo in avanti per la qualificazione. Lo Zenit alla ricerca di un successo che rimetterebbe i russi in corsa per la corsa agli ottavi.

Queste le formazioni ufficiali:

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Parolo, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. All. Inzaghi

ZENIT (3-5-2): Kerzhakov; Lovren, Rakitskiy, Zhirkov; Malcom, Kuzyaev, Barrios, Douglas Santos, Mostovoy; Dzyuba, Erokhin. All. Semak

Foto: Daily Star