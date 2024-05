Lazio, Zaccagni ammonito: Tudor lo sostituisce dopo 32′

Igor Tudor ha deciso di sostituire Mattia Zaccagni al 32′ di Monza-Lazio: l’esterno, già ammonito, in un paio di occasioni aveva rischiato di prendere il secondo giallo così il tecnico croato ha scelto di sostituirlo con Casale (ammonito a sua volta dopo 3′ dall’ingresso in campo). Zaccagni è rientrato in panchina molto nervoso. E, come riportato da Dazn, non ha guardato in faccia Tudor e ha scagliato per terra una bottiglietta d’acqua.

Foto: Instagram Zaccagni