Lazio, visite mediche in corso per Basic

Toma Basic, dopo l’arrivo a Roma di ieri sera, questa mattina è arrivato alla clinica Paideia per svolgere le visite mediche per la Lazio. Il centrocampista ex Bordeaux nel pomeriggio firmerà il contratto che lo legherà alla società biancoceleste.

Foto: Instagram giocatore