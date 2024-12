Lazio, vietata dal prefetto di Napoli la vendita dei biglietti ai residenti nella regione

“Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha stabilito il divieto di vendita dei biglietti per la partita di campionato contro la Lazio ai residenti nella regione Lazio, eccetto ovviamente i tifosi partenopei che abitano nel Lazio e che sono membri dei programmi di fidelizzazione del Napoli, ai quali però sarà precluso l’acquisto per il settore ospiti. I tifosi del Lazio residenti in regioni diverse dal Lazio potranno comprare i biglietti per il settore ospiti, soltanto però i sottoscrittori dei programmi di fidelizzazione della Lazio. Il provvedimento del prefetto si basa sul parere positivo della Questura e sulle valutazioni espresse dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive che ha evidenziato “il pericolo di gravi turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica” per lo scontro di domenica 8 dicembre”.

