Lazio-Venezia, le formazioni ufficiali

Sarà la partita fra Lazio e Venezia, in programma fra poco allo stadio Olimpico, a chiudere la giornata di Serie A numero ventinove. La formazione biancoceleste scende in campo per dar seguito al buon momento di forma e mettere in cascina punti utili nella corsa per l’Europa, mentre i lagunari hanno bisogno di tornare alla vittoria per uscire dalla zona retrocessione.

Di seguito le formazioni ufficiali dell’incontro:

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.

VENEZIA (4-3-1-2): Maenpaa; Mateju, Caldara, Modolo, Haps; Crnigoj, Ampadu, Fiordilino; Busio; Nsame, Okereke. All. Zanetti

Foto: Twitter Lazio