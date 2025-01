Lazio, un pieno d’amore: oltre 5000 tifosi a Formello alla vigilia del derby

Più di 5000 i tifosi presenti a Formello per supportare la squadra nell’allenamento a porte aperte, andato in scena alle 15:30. La seduta è iniziata con un giro di campo dei giocatori, che hanno salutato i presenti e hanno accolto maglie, affetto e supporto in vista dell’importante derby di domani. Era presente anche Pedro, che però non ci sarà contro la sua ex squadra. Il fuoriclasse spagnolo si è intrattenuto a bordo campo a firmare qualche autografo prima di rientrare negli spogliatoi e recarsi in palestra per lavorare a parte. Regolarmente in campo con i compagni Noslin e Lazzari, di fatto recuperati per il derby. Assenti invece Patric, Castrovilli e Vecino. Presente, inoltre, uno striscione della Curva Nord dedicato alla squadra, con su scritto: “Senza paura ragazzi, la Nord vi guarda le spalle”.

Foto: Instagram Lazio