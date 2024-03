Lazio-Udinese, ecco chi è stato ammonito tra Samardzic e Pereyra. C’è la conferma della Lega Serie A

Questione poco chiara quella andata in scena ieri sera nel posticipo della 28a giornata di Serie A tra Lazio-Udinese e con protagonisti i due giocatori bianconeri Roberto Pereyra, Lazar Samardzic e l’arbitro dell’incontro Aureliano. Al minuto 88 della sfida vinta dai friulani all’Olimpico, durante il Tucu ha commesso un fallo sul laziale Pedro, e successivamente il direttore di gara ha estratto un cartellino giallo. Ammonizione che sembrava diretta in un primo momento per il centrocampista argentino, ma in realtà il destinatario del provvedimento era il serbo, responsabile di aver perso tempo dopo aver allontanato via il pallone dal campo. A fare ulteriore chiarezza sulla vicenda è stata la stessa Lega Serie A, che in mattinata ha confermato il provvedimento nei confronti di Samardzic.

Foto: Twitter Udinese