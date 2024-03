Verso Lazio-Juve, Tudor recupera Patric. Ancora lavoro differenziato per Pellegrini

La Lazio si è ritrovata oggi a Formello per allenarsi in vista del prossimo match di campionato, che vedrà i biancocelesti affrontare in casa la Juventus, in quella che sarà la prima uscita del neo tecnico Igor Tudor sulla panchina del club laziale. L’allenatore croato ha recuperato Patric, che oggi si è allenato regolarmente in gruppo insieme ai compagni. Lavora ancora a parte, invece, Luca Pellegrini, che sembra non essersi ancora messo alle spalle il problema alla caviglia rimediato nella gara giocata contro il Frosinone.

Foto: Instagram Pellegrini