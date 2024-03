Lazio, tre squalificati più Sarri per l’Udinese. Il Milan non avrà Leao e Florenzi con l’Empoli

Al termine di Lazio-Milan, facciamo la conta degli assenti certi per squalifica dopo una gara con un finale nervoso e con tre espulsi in casa biancoceleste.

La Lazio non avrà per la prossima gara con l’Udinese i tre epsulsi di questa sera, Luca Pellegrini, Guendouzi e Marusic. Anche il tecnico Sarri sarà assente perchè ammonito ed era diffidato.

Anche in casa Milan diverse le assenze per la prossima gara, con Leao e Florenzi, diffidati, ammoniti questasera, che salteranno la prossima partita.

Foto: twitter Milan