Lazio travolgente con quattro gol: in campionato non succedeva da più di un anno

La Lazio ha travolto ieri sera la Salernitana con un perentorio 4-1, di fronte al proprio pubblico allo stadio Olimpico. La squadra biancoceleste non segnava quattro gol in una partita di Serie A da più di un anno, esattamente da 444 giorni. L’ultimo poker è, infatti, datato 24 gennaio 2023, sempre in casa, ai danni del Milan, battuto per 4-0.

Foto: Instagram Lazio