Lazio, trasferta vietata in casa dell’Ajax. La sindaca di Amsterdam: “Risarciremo solo i biglietti”

In settimana era stato ufficializzato il divieto di trasferta per i tifosi della Lazio ad Amsterdam, per la gara di giovedì prossimo in casa dell’Ajax. Il presidente Lotito aveva chiesto alle istituzioni olandesi di risarcire il costo dei biglietti dello stadio, del viaggio e degli hotel già prenotati.

La risposta da Amsterdam adesso è arrivata, con la sindaca che ha spiegato la propria intenzione di far rimborsare soltanto i biglietti dello stadio, escludendo quindi hotel e voli.

“La mia decisione si basa sul concreto timore di turbativa dell’ordine pubblico, non vedo alcun motivo per risarcire altri danni. I biglietti per i settori in trasferta, che erano già stati emessi per i tifosi della Lazio, saranno bloccati e potranno essere restituiti. Non ci sono spese per i sostenitori del club. Il divieto di accesso ai

tifosi della Lazio è basato su informazioni fornite dalla Polizia”, ha detto la sindaca Femke Halsema.

Foto: twitter Ajax