Lazio-Torino si deve giocare, la nota del club biancoceleste: “Faremo valere le nostre ragioni in tutte le sedi”

È arrivata l’attesa decisione del Giudice Sportivo sulla vicenda di Lazio-Torino. Niente 3-0 a tavolino per i granata: il primo grado di giustizia sportiva federale ha infatti ravvisato l’esistenza di una causa di forza maggiore. Dunque, la partita si dovrà giocare e toccherà alla Lega decidere quando (ricorsi della Lazio permettendo). Intanto, ecco il primo commento da parte del club biancoceleste con una nota ufficiale del portavoce: “Prendiamo atto del provvedimento del giudice sportivo e agiremo in tutte le sedi preposte per far valere le nostre ragioni”.