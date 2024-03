Lazio, tegola Provedel: salterà la semifinale di Coppa Italia con la Juve ed il derby in campionato

La Lazio perde il proprio portiere Ivan Provedel per almeno un mese. Gli esami ai quali si è sottoposto l’estremo difensore dei biancocelesti, fermo ai box per una distorsione alla caviglia, hanno escluso fratture, ma hanno anche evidenziato un trauma per i legamenti, che costringerà Igor Tudor a fare a meno di lui sia per il doppio confronto delle semifinali di Coppa Italia contro la Juventus, sia nel derby di campionato con la Roma.

Foto: Instagram Provedel