Lazio, tegola per Sarri: problema muscolare per Romagnoli. Al suo posto Patric

Non è iniziata nel migliore dei modi la gara all’Olimpico per la Lazio. Dopo essere passata in svantaggio al 23′ con una prodezza di Davide Zappacosta che ha trafitto Provedel con una conclusione sotto l’incrocio dei pali, Maurizio Sarri è stato costretto a sostituire Alessio Romagnoli a causa di un problema muscolare al 35′. Al suo posto Patric.

Foto: Instagram Lazio