Lazio, tegola in vista del derby: problema alla caviglia per Zaccagni. Cambio obbligato al 14′

Tegola per Igor Tudor in vista del derby della Capitale contro la Roma. Al 14′ il tecnico biancoceleste è stato costretto a cambiare Mattia Zaccagni per un problema alla caviglia accusato dopo uno scontro di gioco con Gatti. Al suo posto è entrato Isaksen.

Foto: Instagram Zaccagni