Lazio super, cade il Borussia: all’Olimpico è 3-1. Apre Immobile, chiude Akpa Akpro

Un Lazio da urlo stende il Borussia Dortmund che non riesce ad entrare in partita contro i biancocelesti. Pronti e via e il solito Ciro Immobile manda la Lazio in vantaggio al 6′ su un servizio di Correa che ha sfasato i difensori avversari per tutta la gara. Il raddoppio dei padroni di casa arriva con l’autogol di Hitz al 23′ del primo tempo. Nella ripresa ci pensa Haaland ad accorciare le distanze con un tiro imprendibile che si spegne sotto la traversa. Al 76′ arriva il terzo gol degli uomini di Simone Inzaghi con Akpa Akpro che da distanza ravvicinata fredda il portiere dei tedeschi su un assist ravvicinato di Immobile. Al triplice fischio è festa per i biancocelesti che spengono l’entusiasmo dei tedeschi e chiudono la prima uscita europea con una vittoria fondamentale per il passaggio del turno.

Foto: twitter Lazio