Lazio-Sturm Graz, le formazioni ufficiali

Dopo il pareggio dell’andata in Austria, la Lazio vuole tornare a vincere in Europa League per smuovere la classifica. Alle 21, all’Olimpico arriva lo Sturm Graz. Queste le formazioni ufficiali:

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Patric, Hysaj; Basic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Zaccagni.

Sturm Graz (4-3-1-2): Siebenhandl; Ingolitsch, Affengruber, Wuthrich, Dante; Hierlander, Stankovic, Prass; Kiteishvili; Ajeti, Emegha.

Foto: twitter Lazio