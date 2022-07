Lazio, striscione per Immobile: “Eroe nostrum: l’olimpo ti ha eletto storia del calcio italiano”

A breve inizierà la presentazione delle nuove maglie della Lazio per la stagione 2022-2023. L’evento si terrà in Piazza del Popolo e, circa un’ora fa, sono arrivati i primi tifosi biancocelesti per partecipare all’evento organizzato dalla società di Claudio Lotito. Alcuni dei presenti hanno subito voluto far sentire la vicinanza della città a Ciro Immobile dedicandogli un lungo striscione: “Immobile eroe nostrum: l’olimpo ti ha eletto storia del calcio italiano”.

Foto: Twitter Lazio