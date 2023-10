Lazio, sospiro di sollievo per Immobile: escluse lesioni muscolari

La Lazio può tirare un sospiro di sollievo per quanto riguarda le condizioni di Ciro Immobile. Dopo essere rimasto fuori contro l’Atalanta, oggi il centravanti si è sottoposto agli esami strumentali che non hanno evidenziato una lesione muscolare al flessore. Le sue condizioni verranno comunque monitorate nei prossimi giorni, per capire anche l’evoluzione del suo problema. Il bomber biancoceleste era uscito affaticato dalla partita di Champions League contro il Celtic e poi aveva alzato bandiera bianca nell’allenamento di sabato.

Foto: Screen Instagram Lazio