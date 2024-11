Lazio, sospiro di sollievo per Dia: potrebbe esserci già contro il Bologna

Sospiro di sollievo per la Lazio. Esiti negativi dagli esami a cui si è sottoposto oggi a Dakar Boulaye Dia dopo che giovedì sera la federazione senegalese aveva fatto sapere in un comunicato che l’attaccante era stato colpito “da un attacco di malaria” , praticamente alla vigilia della gara Senegal-Burkina Faso valida per le qualificazioni alla Coppa d’Africa. Sin dall’inizio la Lazio era stata rassicurata dallo stesso giocatore che avvertiva sintomi simili a quelli di una forma influenzale. Così si era parlato di una malaria di “lieve entità”. Poi le analisi odierne hanno cancellato ogni dubbio. Dia, in quanto convocato dal Senegal , dovrebbe restare ora a disposizione sino alla partita in programma martedì sera con il Burundi. Ma ci sarebbero possibilità che nelle prossime ore gli venga dato il via libera per tornare a Roma. E, adesso, potrebbe essere a disposizione di Baroni già per la gara interna di domenica prossima con il Bologna.

Foto: Instagram Lazio