Lazio, sogno scudetto: in 40mila per la sfida al Bologna

La Lazio sogna e non potrebbe essere diversamente. All’Olimpico la squadra di Simone Inzaghi aprirà la 26^ giornata di campionato con la sfida al Bologna che potrebbe anche valere la vetta, almeno per qualche ora. Il Derby d’Italia in ogni caso porterà via punti ad una delle due concorrenti e di mezzo potrebbero inserirsi proprio Immobile e compagni. Roma è pronta a rispondere per l’importante appuntamento con circa 40mila spettatori previsti sugli spalti. I tifosi sono pronti a dare il proprio apporto, solo dopo però aver riservato un caloroso saluto a Sinisa Mihajlovic. Il tecnico serbo, ora alla guida del Bologna, ha lasciato un ricordo indelebile nei tifosi biancocelesti vincendo in Italia e Europa con uno Scudetto, due Coppe Italia, due Supercoppe Italiane ed una Europea e la Coppa delle Coppe.

Foto: Twitter Ufficiale S.S Lazio