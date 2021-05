Come anticipato da Francesco Tringali alle 23.50 ai microfoni di Sportitalia, la Lazio e Simone Inzaghi andranno avanti insieme. L’Inter ha aspettato e ha memorizzato la scelta Lazio. In serata è arrivata la fumata bianca tra il tecnico e i biancocelesti: contratto fino al 2024 da circa 2,5 milioni a stagione per Inzaghi. Ora manca solo l’annuncio di Lotito per renderlo ufficiale.

Foto: Twitter Lazio