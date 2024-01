Lazio, si rivede Luis Alberto in gruppo

Luis Alberto è riapparso dopo l’infortunio e ha svolto tutto l’allenamento in gruppo, partitella compresa. Erano previsti per oggi nuovi controlli a seguito della lesione dell’adduttore della coscia sinistra, riportata nel corso della partita contro l’Empoli. Luis Alberto ha ricevuto il via libera da parte dello staff medico e si è riunito ai compagni. Saranno fatte nuove valutazione tra oggi e domani per capire se potrà prendere parte al derby di Coppa Italia, in programma domani alle 18.

Foto: Instagram Luis Alberto