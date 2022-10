Lazio, si ferma Marcos Antonio: problemi al polpaccio per il brasiliano

Brutte notizie per la Lazio: si ferma Marcos Antonio. Il centrocampista brasiliano ha accusato un leggero fastidio al polpaccio sinistro e le sue condizioni sono sotto osservazione da parte dello staff medico biancoceleste. Marcos Antonio ha svolto lavoro personalizzato durante la doppia seduta dei biancocelesti. Le sue condizioni sono da valutare, il centrocampista è in dubbio per la prossima partita contro l’Atalanta.

Foto: Twitter Lazio